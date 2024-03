Plus Koblenz

Rot-Weiss Koblenz will nachlegen – Cosmos braucht einen Sieg

Von Klaus Reimann , Matthias Schlenger

i Fatih Cift, Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz Foto: Wolfgang Heil/Archiv

Nach dem Sieg in Quierschied ist vor der kniffligen Aufgabe gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Zumindest erwartet Fatih Cift, Coach des Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz, gegen die Pfälzer am Freitag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Oberwerth) eine schwere Aufgabe. Die Quierschieder wiederum sind am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasen Oberwerth) Gegner des FC Cosmos, der im Kampf um den Klassenverbleib unbedingt einen Sieg braucht.