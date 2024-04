Plus Koblenz

Rot-Weiss gewinnt gegen das Team der Stunde: Cift bekommt die gewünschte Antwort

Von René Weiss

i Ein kleines Tänzchen auf drei Punkte: Koblenz' Doppeltorschütze Niklas Doll (rechts) und Alexis Weidenbach feiern. Foto: René Weiss

Für den FC Rot-Weiss Koblenz geht in dieser Saison nichts mehr in Richtung der vorderen Plätze, aber die „Elf vom Deutschen Eck“ muss auch nach unten nichts mehr befürchten. So kann Fatih Cift seinem Team von Spiel zu Spiel spezielle Aufgaben stellen.