Plus Koblenz Rot-Weiss erzwingt gegen Engers das Spielglück – FVE hadert mit der Chancenverwertung Von Klaus Reimann i In dieser Szene versucht sich FVE-Stürmer Enrico Rößler (Mitte) gegen Eldin Hadzic (links) und Armin Sivic durchzusetzen. Foto: Wolfgang Heil Es war eine packende Partie, die 305 Zuschauer beim 3:1-Erfolg von Rot-Weiss Koblenz gegen den FV Engers gesehen hatten. Lesezeit: 3 Minuten

90 Minuten, in denen es rauf uns runter ging, mit einer zweiten Halbzeit, in der den Akteuren die Strapazen einer kräftezehrenden englischen Woche anzumerken waren und die folglich in einem Abnutzungskampf mündete, der allen alles abverlangte. FVE: Starke Leistung, aber keine Punkte Dass es am Ende die Rot-Weissen waren, die jubeln und ...