Plus Koblenz Rot-Weiss bejubelt Derbysieg gegen die TuS – Esmel vergibt Elfmeter in der Nachspielzeit Von Sven Sabock Das Koblenzer Derby war nicht immer hochklassig – aber spannend allemal. Bis in die Nachspielzeit. Lesezeit: 4 Minuten

Die Oberliga-Fußballer der TuS Koblenz haben sich in den vergangenen Wochen zum Meister der späten Tore aufgeschwungen und damit etliche Punkte verbucht. Und so hielt auch das Stadt-Duell gegen Rot-Weiss diese besondere Pointe parat, aber dieses Mal klappte es nicht mit einem Treffer in letzter Sekunde. TuS-Stürmer Dylan Esmel lief in ...