Rhein-Nahe-Liga-Turnier mit neuem Namenssponsor: SG Kirn trifft zum Auftakt auf einen Bundesligisten

i Der gastgebende SVA Waldalgesheim (grüne Trikots) mit Tom Gürel unterbrach im Vorjahr mit einem Finalsieg die Erfolgsserie des TSV Schott Mainz, der zuvor vier Mal in Folge das Turnier gewonnen hatte. Foto: Klaus Castor

Der Namenssponsor hat sich geändert, ansonsten setzen die Verantwortlichen des SV Alemannia Waldalgesheim bei ihrem bekannten und vor allem beliebten Fußball-Vorbereitungsturnier auf Bewährtes. Vom morgigen Freitag an rollt der Ball wieder an der Waldstraße. Dann steht die 34. Auflage an, die dieses Mal unter dem Namen Ruheforst-Rhein-Nahe-Liga-Turnier über die Bühne geht.