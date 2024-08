Plus Idar-Oberstein

Notbremse im Strafraum: Besser Beinstellen als Trikotzupfen – „Fehler“ von Niklas Baus vom SC Idar-Oberstein

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Als der Schiedsrichter am Sonntag den Zupfer von Niklas Baus am Trikot seines Morlauterer Gegenspielers im Strafraum mit Elfmeter und Roter Karte sanktionierte, da waren die meisten Anhänger des SC Idar-Oberstein ziemlich perplex. Den Elfer sahen sie ja noch ein, aber, dass es auch noch Rot gab, Baus, beziehungsweise der SC, also doppelt bestraft wurden, das konnten viele nicht verstehen.