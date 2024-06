Plus Nentershausen

Nils Wettengl fehlt Eisbachtal nach OP – Neue Klubs für Michel Davud und Moritz Hannappel

i Der 20-jährige Nils Wettengl zog sich im letzten Saisonspiel gegen die SG Schneifel einen Riss des Syndesmosebandes zu und wird den Eisbachtalern in der Saisonvorbereitung fehlen. Foto: Andreas Hergenhahn

Noch haben die Eisbachtaler Sportfreunde etwas Zeit, bevor es für sie in die Saisonvorbereitung für das Ziel Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar geht. Am Mittwoch, 26. Juni, bittet Trainer Thorsten Wörsdörfer seine Elf zum Trainingsaufgalopp.