Plus Idar-Oberstein Nervenkitzel nach Anschlusstor und Bambachs Auswechslung: SC Idar bezwingt FV Engers per Abwehrschlacht Von Sascha Nicolay i Florian Zimmer fixiert den Ball und hängt den Engerser Max Schmitten ab. Nach vier Pflichtspielen ohne Tor war der Goalgetter des SC Idar-Oberstein wieder erfolgreich und erzielte seinen elften Saisontreffer. Das zweite SC-Tor beim 2:1-Heimsieg gelang Alex (links). Foto: Joachim Hähn Am Ende hatte die Abwehrschlacht Erfolg. Der SC Idar-Oberstein bezwang den FV Engers in einem munteren und intensiven Fußball-Oberliga-Spiel 2:1 (2:0) und kletterte auf Rang elf der Tabelle, direkt hinter den einen Zähler besseren Gast. Lesezeit: 5 Minuten

Beide Trainer waren stolz auf ihre Mannschaften – und das aus gutem Grund. Beide Teams gaben wirklich alles, obwohl sie gerade zweieinhalb Tage alte, wirklich anstrengende Pokalfights in den Knochen hatten. Der FV Engers 120 Minuten plus Elfmeterschießen in Schweich, der SC 90 Minuten gegen Oberliga-Tabellenführer FK Pirmasens, in denen ...