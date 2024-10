Plus Engers

Nächstes Derby für den FV Engers: Mit Rückenwind geht's am Oberwerth gegen RW Koblenz

Von Stefan Kieffer

i Erst in der zweiten Halbzeit bekamen die Engerser den Karbacher Doppeltorschützen Max Wilschrey (gelbes Trikot) in den Griff. Hier geht der starke Lukas Müller mit vollem Körpereinsatz zu Werke. Foto: Jörg Niebergall

Elf Halbzeiten lang liefen die Oberligafußballer des FV Engers im Stadion am Engerser Wasserturm ihrer Form hinterher, in der zwölften ging der Knoten auf. Die zweiten 45 Minuten am Mittwoch, in denen das Team von Trainer Sascha Watzlawik mit konsequentem hohen Pressing und temporeichem Angriffsspiel dem alten Rivalen FC Karbach nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 abtrotzte, wird in Engers gern als Trendwende verstanden.