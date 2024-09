Plus Koblenz/Herxheim Nach Warnung eines Insiders: TuS-Spiel gegen Herxheim bleibt von illegalen Wettmachenschaften verschont Von Fabian Herbst i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf Mit 2:1 hat die TuS Koblenz am Donnerstag das Nachholspiel in der Oberliga bei Viktoria Herxheim für sich entschieden. Doch der Fokus der Vereinsverantwortlichen lag an diesem Abend weniger auf, sondern vielmehr neben dem Platz. Nach Informationen eines Insiders stand das Spiel nämlich im Liveangebot internationaler und illegaler Sportwettenanbieter. Lesezeit: 1 Minute

Bedeutet: Ein sogenannter Datenscout könnte vor Ort gewesen sein. Denn diese liefern live vom Sportplatz aus per Smartphone Spieldaten an internationale Wettportale, wo Livewetten auf Spiele abgeschlossen werden können – mit sich ändernden Quoten. Die Gefahr, die von solchen Wetten ausgeht, ist riesig: In der Regionalliga und Oberliga, in der hauptsächlich ...