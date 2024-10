Plus Rheinland-Pfalz

Nach mehreren Wettvorfällen bei Amateurspielen: Verbände sehen Handlungsbedarf

i Mehrere Amateurfußballspiele in der Region sind innerhalb weniger Wochen ins Visier illegaler Wettanbieter geraten. Foto: René Weiss

Knapp vier Wochen ist es her, dass ein Fußballspiel der Eisbachtaler Sportfreunde auf der Plattform eines internationalen Wettanbieters gelandet ist. Und das, obwohl Sportwetten auf Amateurspiele in Deutschland verboten sind. Ein Vorfall, der kein Einzelfall ist. Weitere Partien in der Region sind seither ins Visier illegaler Wettanbieter geraten. Für die zuständigen Verbände Zeit zu handeln.