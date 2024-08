Plus Nentershausen

Nach Kongress mit Klopp geht's für Wörsdörfer und Co. nach Karbach

Von René Weiss

Die Spieler der Eisbachtaler Sportfreunde sind genauso gerüstet wie ihr Coach. Thorsten Wörsdörfer weilte zwischen Montag und Mittwoch auf einem internationalen Trainerkongress in Würzburg, wo es in einem illustren Teilnehmerfeld um taktische Tendenzen und Trends ging. Jürgen Klopp, Domenico Tedesco, David Wagner – diese und viele weitere namhafte Trainer aus dem allerhöchsten Regal verbrachten die drei Tage in Würzburg. Aus dem Kongress mit Klopp und Co. ging's für Wörsdörfer am Mittwochabend direkt auf dem Trainingsplatz in Nentershausen, wo man sich gemeinsam an die ultimative Vorbereitung auf die am Samstag beginnende Saison machte. Um 14 Uhr beginnt die „Reise ins Abenteuerland“ (Wörsdörfer) auf dem Quintinsberg beim FC Karbach.