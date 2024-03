Plus Engers Nach Kevin Lahns 1:0 läuft's für den FV Engers: Heimsieg gegen Aufsteiger FC Bitburg Von Lukas Erbelding Der FV Engers hat eine passende Antwort auf seine 1:2-Niederlage beim FC Arminia Ludwigshafen gegeben. Im Heimspiel gegen Aufsteiger FC Bitburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Watzlawik mit 3:1 (0:0) durch. Lesezeit: 1 Minute

Die 150 Zuschauer im Stadion am Wasserturm mussten dabei etwas Geduld aufbringen, ehe sie Grund zum Jubeln hatten. Denn in der ersten Hälfte waren die Höhepunkte zunächst überschaubar. Die Gastgeber versuchten zwar, das Spielgeschehen an sich zu reißen, mussten sich aber stets vor den Kontern der Bitburger in Acht nehmen. ...