Andi Brahaj (am Ball) gab im Trikot des FV Engers gegen den SV Gonsenheim seine Abschiedsvorstellung: Der 22-jährige Defensivspieler ist auf dem Weg in die Regionalliga. Wohin es Brahaj, der von 2019 bis 2021 für den 1. FC Kaiserslautern insgesamt 21 Spiele in der U 19-Bundesliga Süd/Südwest und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielte, zieht noch unklar. Ihm sollen Angebote von mehreren Klubs bundesweit vorliegen. Foto: Jörg Niebergall