Plus Andernach Müde Koblenzer drehen Andernacher Führung: TuS gewinnt Testspiel mit 3:1 – Probespieler Roko Mrvelj trifft Von René Weiss i Daniel Neunheuser (rechts) brachte die SG 99 Andernach am Sonntagnachmittag nicht unverdient mit 1:0 gegen die TuS Koblenz um Neuzugang Sebastian Rosbach (links) in Führung. Foto: René Weiss Keine Verletzungen auf beiden Seiten und 90 Minuten lang etwas für die Kondition getan: Die SG 99 Andernach und die TuS Koblenz können aus dieser Perspektive betrachtet zufrieden auf ihren Test zurückblicken, den die Gäste mit 3:1 (0:1) für sich entschieden. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut und in der zweiten Halbzeit nach vielen Wechseln immer noch richtig ordentlich gespielt. Ich bin zufrieden“, sagte Andernachs Trainer Kim Kossmann. Lesezeit: 3 Minuten

Sein Team steht ausgesprochen selten auf dem Rasenplatz des Andernacher Stadions. Trainings und Spiele finden in aller Regel bekanntermaßen auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz statt. Am Sonntag tauschten die „Bäckerjungen“ den Untergrund. Testspielgegner TuS Koblenz hatte diesen Wunsch geäußert. Andernach entsprach diesem und absolvierte schon am Samstag dort unplanmäßig eine vorgelagerte ...