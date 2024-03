Der 33-jährige Mathias Fischer (in Blau) spielt schon seit zehn Jahren für den FC Karbach und ist hinter David Eberhardt (34) der älteste Kicker und hinter Eberhardt (seit 2008 im Verein), Tim Puttkammer (seit 2010) und Selim Denguezli (2012) der dienstälteste Spieler im FC-Kader. Fischer ist immer noch wichtig als linker Verteidiger, das bewies der gebürtige St. Aldegunder beim 2:1-Sieg gegen Pfeddersheim, wo er seine Seite absolut im Griff hatte. Auch im nächsten wichtigen Heimspiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr) gegen Morlautern steht Fischer in der Karbacher Startelf. Foto: Mark Dieler