Plus Engers

Mit viel Moral kommt Engers zweimal zurück – FVE spielt 2:2 gegen Ludwigshafen

Von Ludwig Velten

i Die Fußballer des FV Engers (in Grün) im Vorwärtsdrang: Zweimal lagen die FVE-Spieler im Oberliga-Heimspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen zurück, und zweimal kämpften sie sich wieder zurück. Das 2:2 war gegen die hinter Engers platzierten Ludwigshafener zwar keine Glanzleistung, aber der FVE hielt den Gegner damit auf Distanz und sammelte einen wichtigen Punkt für den Klassenverbleib. Foto: Jörg Niebergall

Der große Befreiungsschlag mit drei Punkten in Richtung endgültiger Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar blieb aus. Am Ende musste sich der FV Engers mit einen 2:2 (0:1)-Unentschieden gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten FC Arminia 03 Ludwigshafen zufriedengeben. Überschattet wurde der Punktgewinn von einer schweren Verletzung von FVE-Mittelfeldspieler Jonas Von Haacke in der 78. Minute.