Alex schoss das letzte von bisher zwei Toren des SC Idar-Oberstein beim SV Morlautern. Wer Anhänger von Statistiken ist, der würde am Sonntag keinen Pfifferling auf den SC Idar-Oberstein setzen. Tomasz Kakalas Mannschaft spielt schließlich beim SV Morlautern (Anpfiff 15 Uhr), und gegen den Kaiserslauterer Stadtteilverein hat der SC in acht Duellen bisher noch keinen einzigen Punkt geholt.

In Morlautern sind die Idarer bisher viermal um Punkte angetreten. Die Bilanz ist ernüchternd. In vier Spielen setzte es nur Niederlagen bei 2:11 Toren. Im bisher einzigen Oberliga-Duell in Morlautern verlor der SC vor ziemlich genau sieben Jahren 0:1. Nur im April 2016 im ersten Aufeinandertreffen auf dem Gelände des ...