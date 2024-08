Plus Simmern

Luca Wust: Doppeltes Debüt bei Schott Mainz für den jungen Simmerner

Von Mirko Bernd

i Oberliga-Debüt für Schott: der Simmerner Luca Wust. Foto: Chiara Puci

Der junge Simmerner Luca Wust hat am Wochenende ein doppeltes Debüt gefeiert: Erst kam der 18-Jährige beim 3:0-Startsieg des Regionalliga-Absteigers Schott Mainz gegen Arminia Ludwigshafen zu seinem Oberliga-Debüt bei den Männern, am Tag danach stand sein erstes Spiel in der neu gegründeten DFB-Nachwuchsliga, der Folgeliga der Bundesliga, mit der A-Jugend (U 19) an.