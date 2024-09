Plus Engers Kuriose Schieflage: Kann FV Engers mit seinem ersten Heimsieg ins Mittelfeld der Tabelle vorrücken? Von Stefan Kieffer i Der junge Torwart Franjo Serdarusic wurde in seinem ersten Seniorenjahr beim FV Engers gleich ins kalte Wasser geworfen. Der 20-Jährige, der in dieser Saison vom Oberligakonkurrenten TuS Koblenz ausgeliehen ist, hat sich schnell zu einem sicheren Rückhalt bei den Grün-Weißen gemausert. Foto: Jörg Niebergall Nach sieben Spieltagen weist die Bilanz des FV Engers in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar eine kuriose Schieflage auf. Lesezeit: 2 Minuten

Zwar feierten die Engerser zuletzt in ihrem dritten Auswärtsspiel der Saison 2024/2025 mit dem 3:0 beim TuS Mechtersheim schon den dritten Sieg in der Fremde und sind auswärts noch ohne Gegentor. Dafür haben die Grün-Weißen aber alle vier Heimspiele verloren und im Stadion am Wasserturm schon 15 Gegentreffer kassiert. Doch der ...