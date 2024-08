Plus Idar-Oberstein

Knifflige Abwehrfrage, aber Kakala ist guter Dinge: SC Idar-Oberstein will ersten Dreier gegen Karbach holen

i Niklas Baus (rechts) fehlt dem SC Idar-Oberstein gegen den FC Karbach wegen einer Rot-Sperre. Dass Kapitän Flavius Botiseriu gemeinsam mit Paulo de Soua (Zweiter von links) in der Innenverteidigung aufläuft und gegnerische Flanken wegköpft, ist ein Gedankenspiel von Trainer Tomasz Kakala. Foto: Klaus Landry

Tomasz Kakala ist durchaus beeindruckt vom FC Karbach, dem Gast des SC Idar-Oberstein am Samstag (17 Uhr) in der Fußball-Oberliga. Für den Idarer Trainer ist es kein Zufall, dass die Karbacher nach drei Spieltagen Tabellen-Zweiter sind. Den ersten Saisonsieg peilt Kakala trotzdem an und lässt sich in seiner Zuversicht auch von Aufstellungsunbillen in der Abwehr nicht bremsen.