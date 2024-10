Plus Idar-Oberstein

Kein Rassismus, sondern ein Missverständnis: TuS-Coach Michael Stahl entlastet Zuschauer des SC Idar-Oberstein

i Dylan Esmel (links) bot eine klasse Leistung. Der Angreifer der TuS Koblenz schoss zwei Tore. Zuvor soll er von Idarer Zuschauern rassistisch beleidigt worden sein, doch der Vorwurf entpuppte sich als Missverständnis. Foto: Greber

Michael Stahl freute sich über den Sieg beim SC Idar-Oberstein. In der Pressekonferenz hatte der Trainer der TuS Koblenz aber auch viel Lob für den Gastgeber übrig. In den Fokus geriet allerdings das Publikum im Haag-Stadion. Von der Tribüne aus soll es rassistische Schmähungen in Richtung Dylan Esmel gegeben haben. Offenbar handelte es sich aber um ein Missverständnis.