Plus Worms

Keeper Kremer bewahrt Eisbachtal vor Schlimmerem: Worms zieht harmlosen Gästen früh den Zahn

Von Andreas Egenolf

i Nicht nur in dieser Szene hatten die Eisbachtaler um Jerome Zey (rechts) das Nachsehen gegen die Wormser-Spieler um Kaan Özkaya (links). Foto: Andreas Egenolf

Nach vier Pflichtspielsiegen in Serie sind die Eisbachtaler Sportfreunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder auf dem harten Boden der Tatsachen angelangt: Beim ambitionierten VfR Wormatia Worms musste sich der Aufsteiger am Ende mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.