Plus Mainz Karbachs Gegner Schott Mainz: Ex-Kirchberger Greiner lobt Simmerner Luca Wust Von Michael Bongard i Luca Wust. Foto: Chiara Puci Hunsrücker haben einen guten Ruf beim Fußball-Oberligisten TSV Schott Mainz. Der frühere Verbandsliga-Torjäger Frank Gerhardy war vor Jahren in der Sportlichen Leitung, der frühere Kirchberger Akteur Jens Greiner in der Geschäftsführung tätig. Auf dem Platz sorgt nun ein 18-jähriger Simmerner für Schlagzeilen. Lesezeit: 1 Minute

Luca Wust wechselte 2022 vom JFV Rhein-Hunsrück in die Schott-Jugend, im Sommer stieg er mit der U19 in die A-Jugend-Bundesliga auf. Dort führte der 18-jährige Mittelfeldspieler sein Team in bisher allen acht Partien als Kapitän an. Vor einer Woche feierte der Simmerner sein Startelfdebüt in der Männer-Oberliga beim 3:1-Sieg in ...