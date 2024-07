Plus Simmern

Karbach verliert Härtetest mit 0:2 – Kirchberg 2:2 in Bad Kreuznach – TSV siegt 3:1 in Sohren

Mirko Bernd Von Michael Bongard

i Bezirksligist TSV Emmelshausen (weiße Trikots, von links mit Berkem Eral und Mert Mol) feierte bei A-Klasse-Aufsteiger SG Sohren/Büchenbeuren (um Jimi Lee Gronich) einen 3:1-Sieg. Am Dienstag (20 Uhr) bestreitet Emmelshausen noch einen Test gegen A-Klässler Metternich II. Für Sohren geht es am Mittwoch schon mit der Saison los. Im Rheinlandpokal begrüßt die SG um 19.30 Uhr den Bezirksligisten SSV Boppard. Foto: B&P Schmitt

Oberligist FC Karbach sowie die Bezirksligisten SG Argenthal, SSV Boppard und TuS Rheinböllen haben ihre letzten Testspiele vor dem Saisonstart absolviert. Für Karbach geht es am Samstag in der Oberliga los, für Boppard und Argenthal schon am Mittwoch im Rheinlandpokal. Im Verbandscup greift Rheinböllen am Samstag ein. Rheinlandligist TuS Kirchberg und Bezirksligist TSV Emmelshausen werden unter der Woche noch ein Vorbereitungsmatch bestreiten.