Karbach: Tristesse auf dem Quintinsberg – 0:1 gegen Aufsteiger Herxheim

Wieder nichts Handfestes gegen einen Aufsteiger: Nach dem 1:1 gegen Eisbachtal am ersten und dem 0:1 in Idar-Oberstein am vierten Spieltag musste der FC Karbach um Abwehrmann Anes Abdiovski (rechts) auch gegen den Neuling Viktoria Herxheim um Luis Liebel beim 0:1 auf dem Quintinsberg den Kürzeren ziehen. Nur am dritten Spieltag gegen den FV Eppelborn landete Karbach beim 4:1 einen Dreier. Insgesamt warten die Karbacher seit mittlerweile sechs Partien auf einen Sieg in der Oberliga. Am Dienstag (20 Uhr) soll im Rheinlandpokal ein Erfolgserlebnis her. Karbach muss aber in Runde drei zum formstarken Rheinlandliga-Tabellenzweiten SG 99 Andernach. Foto: hjs-Foto