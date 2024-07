Testspieler im Einsatz für den FC Karbach (in Blau): Der Franzose Sekala Guehi (rechts), der 2022/23 für Cosmos Koblenz spielte, wird nicht zum FC wechseln. Der Belgier Tony Djim (links), von 2015 bis 2020 Profi beim FC Porto B in der zweiten Liga Portugals, könnte dagegen als Sturmalternative zu Torjäger Max Wilschrey ein Thema werden. Karbach verlor das Testspiel auf dem Sportfest in Leiningen gegen den Oberliga-Konkurrenten Rot-Weiss Koblenz (links Daniel-Brice Ndouop, Neuzugang vom SV Straelen) haushoch mit 1:6. Foto: B&P Schmitt