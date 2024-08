Plus Karbach

Karbach: Start ohne Max Wilschrey gegen Eisbachtal – Bast neue Nummer 1

i Jonas Bast (Mitte) ist die neue Nummer eins im Karbacher Tor, er gewann den Zweikampf gegen Marc Reifenschneider und wird zum Oberliga-Auftakt gegen Eisbachtal zwischen den Pfosten stehen. Vor ihm wird Donovan Makoma (rechts) wie beim 3:0 im Testspiel gegen den TuS Kirchberg (mit Flo Daum) verteidigen. Foto: B&P Schmitt

Die zehnte Saison am Stück in der Fußball-Oberliga beginnt für den FC Karbach am Samstag um 14 Uhr auf dem Quintinsberg-Rasen gegen den Aufsteiger Sportfreunde Eisbachtal. Trainer Patrick Kühnreich muss auf einige wichtige Akteure verzichten.