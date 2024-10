Plus Karbach Karbach ist bei Schott Mainz klarer Außenseiter: Letzte Niederlage gegen Greuther Fürth Von Mirko Bernd i Nächster Leistungsträger länger verletzt: Kevin Engelmann (in Blau) wird dem FC Karbach bis zur Winterpause fehlen mit einem Meniskuseinriss, ob er operiert wird, ist noch nicht entschieden. Foto: hjs-Foto Das Weiterkommen im Rheinlandpokal beim starken Rheinlandligisten SG 99 Andernach hat dem Fußball-Oberligisten FC Karbach gut getan. Vor allem für den Kopf. Was das 3:1 vom Dienstagabend den Vorderhunsrückern für die ungleich schwerere Aufgabe am Samstag um 14 Uhr aber bringt, ist schwer zu sagen. Denn es geht zum Tabellendritten TSV Schott Mainz. Lesezeit: 2 Minuten

„Der Pokal hat in Karbach ja einen besonderen Stellenwert“, sagt FCK-Coach Patrick Kühnreich, „es war für uns alle wichtig.“ So bleibt den Karbachern das erhalten, was Schott Mainz in dieser Saison nicht zum ersten Mal erlebte. Als Südwestpokalsieger ging es in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Zweitligisten Greuther Fürth. Das ...