Karbach gewinnt Schlüsselspiel: Denguezli-Doppelpack ebnet früh den Weg gegen Mechtersheim

Der FC Karbach (in Blau, von links mit Tim Puttkammer und Selim Denguezli) brachte den TuS Mechtersheim um Dennis Arnst zu Fall und feierte nach sieben sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier. Kapitän Denguezli schnürte beim 3:0-Heimerfolg früh einen Doppelpack (10., 21.), Torjäger Max Wilschrey besorgte per Foulelfmeter den Endstand nach 63 Minuten. Karbach rückte in der Tabelle auf Rang acht vor. Foto: hjs-Foto