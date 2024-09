Plus Karbach Karbach geht schon wieder am „Krückstock“ – Verlegung abgelehnt – Zahnen verpflichtet Von Michael Bongard i Finn Keßler (in Blau, vorne) ist gegen den Spitzenreiter FK Pirmasens am Samstag (15 Uhr) einsatzfähig für den FC Karbach, Linus Peuter wegen einer Zerrung dagegen nicht. Foto: hjs-Foto Fußball-Oberligist FC Karbach hat unter der Woche beim Spitzenreiter FK Pirmasens wegen einer Spielverlegung aus Personalmangel angefragt. Pirmasens lehnte das ab. Die Partie findet am Samstag um 15 Uhr auf dem Rasen des Karbacher Quintinsbergs statt. Lesezeit: 3 Minuten

„Jetzt kommt der heiße September mit den ganzen Spitzenmannschaften, und wir gehen wieder personell am Krückstock“, sagt der Karbacher Vorsitzende Daniel Bernd: „Gut, dass wir in Worms einen Punkt geholt haben.“ Pirmasens (H), TuS Koblenz (A) und Kaiserslauter II (H) heißen noch die Karbacher Gegner in diesem Monat. Das 2:2 ...