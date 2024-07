Plus Simmern

Karbach 1:1 in Mülheim, Eddersheim-Test abgesagt – Kirchberg und Bezirksligisten starten

Von Mirko Bernd

Fußball-Oberligist FC Karbach hat bereits sein drittes Testspiel absolviert, das 1:1 (0:0) beim Fast-Oberliga-Aufsteiger SG Mülheim-Kärlich war das zweite Remis in Folge nach dem 1:1 in Weiler gegen Rheinlandligist Ahrweiler. Da die Karbacher mit Personalsorgen zu kämpfen haben, haben sie den Test am Sonntag gegen den Hessenligisten FC Eddersheim abgesagt und spielen erst kommenden Dienstag um 19.30 Uhr beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Untermosel in Kobern wieder.