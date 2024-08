Plus Idar-Oberstein

Kakala setzt auf Defensive und die Zuschauer: SC Idar-Oberstein erwartet FV Diefflen

Von Björn Peters

i Spektakulärer Saisonauftakt: In Mechtersheim ging es im Strafraum der Gastgeber regelmäßig rund. Mittendrin im Geschehen waren dabei der Mechtersheimer Torwart Maxime Klein und der Idar-Obersteiner Torjäger Florian Zimmer (Nummer 9). Foto: Klaus Landry

Nach dem am Ende unnötigen 2:2-Unentschieden im Auftaktspiel beim TuS Mechtersheim steht für die Fußballer des SC Idar-Oberstein am Samstag um 15 Uhr das erste Heimspiel nach dem Aufstieg in der Oberliga an. Im FV Diefflen wartet dabei gleich eine harte Nuss auf das Team von Trainer Tomasz Kakala, die allerdings durchaus zu knacken ist.