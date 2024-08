Plus Koblenz

Junges Rot-Weiss-Team zeigt seine Qualitäten – Intensives Spiel beim 1:1 gegen Gonsenheim

i Junges Rot-Weiss-Team zeigt seine Qualitäten Foto: René Weiss

„Wir sind noch nicht bei einhundert Prozent. Aber wenn wir so weitermachen, wenn sich jeder für den anderen ins Zeug legt, dann wird es jeder Gegner schwer gegen uns haben.“ Was Tyler Wozny da unmittelbar nach dem 1:1 von Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz gegen Aufstiegsanwärter SV Gonsenheim von sich gab, erklärt in mancherlei Hinsicht ganz gut den überaus guten Start der Koblenzer in die neue Spielzeit.