Jeremy Mekoma ist zurück beim FC Karbach – Zugang war zuletzt in Trier aktiv Von Michael Bongard i Jeremy Mekoma (Mitte) ist zurück in den Reihen des FC Karbach. Foto: Edgar Daudistel Jeremy Mekoma ist zurück auf dem Quintinsberg: Der Fußball-Oberligist FC Karbach hat sich die Dienste des 20-jährigen Kastellauners, der bis zum 30. Juni beim Meister Eintracht Trier unter Vertrag stand, gesichert. Schon in der Saison 2021/22 spielte Mekoma für den FC und markierte damals in 29 Einsätzen 11 Tore.

Mekoma, beim JFV Rhein-Hunsrück ausgebildet, spielte von 2017 bis 2021 in der Jugend von Mainz 05, ehe er als 17-Jähriger nach Karbach wechselte. In der einen Oberliga-Saison machte er auf sich aufmerksam, West-Regionalligist 1. FC Köln II verpflichtete ihn. Mekoma kam in der Saison 2022/23 bei Köln II auf 16 ...