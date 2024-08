Plus Idar-Oberstein

Icon League: Zimmer und Edinger sind in Köln doch nur Zuschauer – Mattuschka setzt diesmal auf Union-Kicker

i Florian Zimmer will jetzt nicht nur für den SC Idar-Oberstein treffen, sondern auch in der Icon League für „Motor Neu5Land“. Foto: Joachim Hähn

Nun müssen sich Florian Zimmer und Tobias Edinger doch noch etwas gedulden. Die beiden Akteure des SC Idar-Oberstein spielen bekanntlich in der von Toni Kroos ins Leben gerufenen Icon League. Doch am ersten Spieltag am Sonntag in der Kölner Lanxess Arena ist das SC-Duo nur als Zuschauer dabei.