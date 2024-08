Marian Kunz (in Blau, links) hat einen Sprung gemacht: Im Winter kam der 18-jährige Niederweilerer aus der A-Jugend von Eintracht Trier zum FC Karbach, aber in der Rückrunde nur ein paar Minuten zum Einsatz. In dieser Saison ist das anders. Kunz stand in beiden Partien bisher in der Startformation (genau wie seine Teamkollegen Donovan Makoma und Kevin Engelmann). Das wird auch gegen den FV Eppelborn am Samstag (15 Uhr) so sein. Foto: hjs-Foto