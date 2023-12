Der FV Engers steht vor seinem letzten Meisterschaftsspiel im Jahr 2023 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. An diesem Samstag erwarten die Grün-Weißen um 15 Uhr im Stadion am Engerser Wasserturm den 1. FC Kaiserslautern II. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 4:4-Unentschieden.