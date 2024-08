Plus Engers

Heimspiel am Wasserturm am Freitagabend: FV Engers muss im Kollektiv besser verteidigen

Von Christoph Hansen

i Trainer Sascha Watzlawik (links), hier im Austausch mit seinen Assistenten, erwartet gegen den SV Auersmacher ein offenes Spiel auf Augenhöhe, in dem das Momentum über den Spielausgang entscheiden wird. Foto: Jörg Niebergall

Gerade mal drei Wochen alt, hält der Spielplan der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der Saison 2024/2025 bereits das dritte Heimspiel für den FV Engers bereit: Am Freitagabend um 19 Uhr erwartet die Mannschaft von FVE-Trainer Sascha Watzlawik den SV Auersmacher im Stadion am Wasserturm.