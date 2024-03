Hält Karbacher Serie auch gegen den Angstgegner? – FC hat bittere Erinnerungen an Engers

Kieran Ike (in Blau) kam im Winter von Regionalligist TuS Koblenz zum FC Karbach und stand in allen vier Partien nach der Winterpause in der Startelf – entweder als zentraler Mittelfeldspieler oder als linker Flügelmann. Dem 20-jährigen Ike gelangen dabei zwei Treffer. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für Ike & Co. gegen Engers. Foto: B&P Schmitt