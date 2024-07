Plus Westerburg Geldsegen für Eisbachtal, Westerburg und Co.: Sparkasse unterstützt Westerwälder Ober- und Rheinlandligisten i Das Foto zeigt (von links) Ulrich Gläser, Thorsten Budweg, Thorsten Wörsdörfer, Albert Rödel, Peter Mohr, Eckhard Müller, Rainer Zeiler und Thomas Nauroth. Foto: Mohr/Sparkasse Ww-Sieg Traditionell lädt die Sparkasse Westerwald-Sieg zu Beginn der neuen Fußballsaison die Vertreter der Westerwälder Fußball-Rheinland- und Oberligisten zu einem Talk ein. In lockerer Runde habe man sich über Themen wie Transfers, gegnerische Vereine oder Buskosten ausgetauscht, wie es in einer Pressemitteilung der Sparkasse heißt. Lesezeit: 1 Minute

Dabei habe Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer über spannende Details aus dem Endspurt in der Rheinlandliga berichtet. Als Gastgeber fungierte der diesjährige Aufsteiger in die Fußball-Rheinlandliga, die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod. Peter Mohr von der Sparkasse hatte bei diesem Termin einen Spendenscheck in Höhe von 12.500 Euro im Gepäck. In einer kurzen Ansprache betonte ...