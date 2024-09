Plus Koblenz

Gegner Diefflen erinnert TuS Koblenz an Aufstiegseuphorie – Rot-Weiss spielt in Ludwigshafen

Von Lutz Klattenberg

i 0:1 gegen den FV Engers und zuletzt 1:2 gegen Schott Mainz – für die Fußballer der TuS Koblenz (vorn mit Yasin Yaman) läuft es zu Hause im Stadion Oberwerth überhaupt nicht. Nun soll gegen den FV Diefflen der erste Heimsieg dieser Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar her. Foto: Wolfgang Heil

Für die Koblenzer Oberligisten gab es zuletzt Ligaerfolge unterschiedlicher Art. Nach dem Last-minute-Sieg der TuS Koblenz in Mechtersheim steht für die Elf von Trainer Michael Stahl die nächste englische Woche auf dem Plan, beginnend mit einem Heimspiel gegen den FV Diefflen. Rot-Weiss Koblenz besiegte in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den SC Idar-Oberstein in überlegener Manier mit 5:0 und reist nun nach Ludwigshafen.