Plus Engers

FV Engers verabschiedet beim letzten Saisonspiel ein Quartett: SV Gonsenheim ist zu Gast am Wasserturm

Von Ludwig Velten

i Der Engerser Kapitän Thilo Kraemer (am Ball) beendet gegen Gonsenheim seine Spielerlaufbahn. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Am Mittwochabend um 19 Uhr erwartet der FV Engers zu seinem letzten Pflichtspiel der Saison 2023/2024 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar den SV Gonsenheim. Die Gäste stehen bereits als Tabellenzweiter fest und können über eine Aufstiegsrunde noch den Sprung in die Regionalliga Südwest schaffen.