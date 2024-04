Moritz Brato (am Ball) war beim 4:0-Auswärtssieg des FV Engers in Diefflen der Turm in der stabilen Gästeabwehr. Das Foto zeigt den 28-Jährigen, der kurz vor dem Saisonbeginn vom Westfalen-Oberligisten Sportfreunde Siegen an den Wasserturm gewechselt ist im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II (3:3). Foto: Archivbild Jörg Niebergall