Am kommenden Wochenende endet in den überregionalen Fußballspielklassen die Winterpause 2023/2024. Mit dem Heimspiel des FV Engers am Samstag ab 14 Uhr gegen den FV Diefflen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der Bezirksligapartie der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth gegen die SG Alpenrod am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr, in Straßenhaus) starten allerdings zunächst nur zwei Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in die Restsaison.