Plus Koblenz

Für den FC Cosmos rückt der Klassenverbleib näher – Verdientes 3:1 gegen Pirmasens

i In dieser Szene kann der Pirmasenser Spieler (weißes Trikot) Cosmos-Akteur Yvan Leprince Kenmo nicht aufhalten. Foto: Jörg Niebergall

Der FC Cosmos hat einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib gemacht. In einem in seiner Endphase packenden und von den Gastgebern über weite Strecken überlegen geführten Spiel besiegten die Koblenzer den FK Pirmasens mit 3:1 (1:0) und brachten dem Tabellendritten die erste Niederlage in diesem Jahr bei.