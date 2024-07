Plus Engers Flottes Testspiel: FV Engers und VfB Linz trennen sich 3:3-Unentschieden Von Christoph Hansen i In einem Testspiel trennten sich der FV Engers und der VfB Linz 3:3-Remis. Das Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Engerser Simons (am Boden) und dem Linzer Michael Krupp (Nr. 10). Der VfB-Spieler Linus Tücke (rechts) und Schiedsrichter Lukas Heep verfolgen das Geschehen. Foto: Jörg Niebergall Der Fußball-Oberligist FV Engers und der Rheinlandligaaufsteiger VfB Linz haben sich in einem Testspiel 3:3 (3:1) getrennt. Lesezeit: 1 Minute

70 Zuschauer sahen im Stadion am Engerser Wasserturm ein flottes Spiel, in dem die klassenhöheren Gastgeber von Trainer Sascha Watzlawik durch Vadim Semchuk früh in Führung gingen (14. Spielminute). Nach dem 1:1-Ausgleich, den Finn Henrick Schlebach für die Gäste (32.) erzielte, schossen die Engerser per Doppelschlag vor der Pause einen ...