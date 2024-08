Plus Idar-Oberstein

Flo Zimmer spielt in der Liga von Toni Kroos: Zwei Spieler des SC Idar-Oberstein kicken in der Icon League

i Florian Zimmer will jetzt nicht nur für den SC Idar-Oberstein treffen, sondern auch in der Icon League für „Motor Neu5Land“. Foto: Joachim Hähn

20 000 Zuschauer in der Halle, ein paar Zehntausend Fans an den Bildschirmen, und Florian Zimmer tunnelt Franck Ribéry. Kann passieren. Denn Zimmer kickt ab sofort in der „Icon League“, der von Toni Kroos ins Leben gerufenen Kleinfeld-Fußball-Liga.