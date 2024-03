Plus Worms

Fehler werden Rot-Weiss zum Verhängnis: Koblenzer kassieren unnötige Niederlage in Worms

Von Klaus Reimann

i Rot-Weiss-Akteur Terry Asare (dunkles Trikot) setzt sich in dieser Szene gegen zwei Wormes Spieler durch. Foto: René Weiss

Die letztendlich nicht von Erfolg gekrönte Aufholjagd von Fußball-Oberligist Rot-Weiss Koblenz ließ auch Trainer Fatih Cift nicht kalt. Hatte er den dem Spielverlauf Hohn sprechenden 0:2-Rückstand seiner Mannschaft in Halbzeit eins bei der Wormser Wormatia noch dick vermummt und mit sparsamer Gestik am Spielfeldrand verfolgt, drehte Cift in den zweiten 45 Minuten auf.