Plus Kreis Birkenfeld „Fehlende Empathie“: Heimische Fußballer üben Kritik an Benny Frühs Abgang beim VfR Baumholder Die Vertragsauflösung von Benny Früh beim Oberligisten VfR Baumholder sorgt für einige Diskussionen im Kreis Birkenfeld. So haben sich zum Beispiel zwei frühere Fußballer, die später auch einige Erfolge als Trainer feiern konnten, bei uns zu Wort gemeldet. Von Lukas Erbelding

Der Idar-Obersteiner Bernd Schreiber schreibt in einer E-Mail an die Redaktion: "Leider erleben wir auch im Amateurfußball immer häufiger, dass der Egoismus von Trainern und Spielern teilweise in Regionen steigt, die man so nicht mehr akzeptieren kann. Natürlich sucht jeder seinen Vorteil, um möglichst viel persönlichen Profit zu erzielen. Aber ...